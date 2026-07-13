Не стало звезды фильма «Парк Юрского периода» Сэма Нилла

В Сиднее в окружении близких скончался новозеландский актер Сэм Нилл. Ему было 78 лет, передает Super. О смерти артиста сообщила его семья в социальных сетях. Родственники отметили, что смерть актера была внезапной.

Близкие подчеркнули, что Нилл находился в ремиссии после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Семья поблагодарила врачей и персонал больницы, где лечился актер, за заботу и поддержку. Родные попросили уважать их право на частную жизнь и сообщили, что позднее поделятся дополнительной информацией.

Настоящее имя актера — Найджел Джон Дермот Нилл. Он родился 14 сентября 1947 года в городе Ома в Северной Ирландии. В детстве вместе с семьей переехал в Новую Зеландию, где вырос и окончил Университет Кентербери.

За свою карьеру Сэм снялся более чем в сотне фильмов и сериалов. Мировую известность ему принесла роль доктора Алана Гранта в культовом фильме «Парк Юрского периода». Зрителям актер также запомнился по картинам «Пианино», «Охота за „Красным Октябрем“», «В пасти безумия», «Сквозь горизонт», сериалам «Острые козырьки» и «Тюдоры».

В последние годы актер открыто рассказывал о борьбе с редкой формой рака крови. Весной 2026 года он сообщил, что благодаря экспериментальной терапии достиг ремиссии и больше не имеет признаков заболевания. Его уход стал неожиданностью для миллионов поклонников по всему миру.

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