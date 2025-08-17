Попытка вывода войск из ДНР без полного и всеобъемлющего прекращения огня может обернуться катастрофой для ВСУ. Таким мнением в свежем отчете для Института изучения войны (ISW) поделились военные эксперты.

Аналитики предупредили, что частичное перемирие на Украине не обеспечит безопасного отступления, оставляя украинские подразделения под угрозой уничтожения.

По мнению экспертов, главная опасность кроется в географических особенностях этого региона. Административная граница ДНР находится далеко от основных украинских оборонительных рубежей. Это значит, что даже при локальном прекращении огня российские войска из соседних Харьковской области и ЛНР смогут атаковать отступающие колонны.

«Российская авиация, артиллерия и ударные дроны получат идеальные цели в виде сконцентрированных на путях отхода сил», — говорится в отчете.

Особую угрозу для ВСУ представляет возможность фланговых ударов с территории Харьковской области, где российская группировка сохраняет значительный потенциал.

Политический аспект ситуации не менее тревожен. Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с европейскими лидерами 16 августа фактически поддержал сценарий территориальных уступок, представленный президентом РФ Владимиром Путиным. Именно поэтому позиции Киева в нынешнем конфликте становятся все более слабымие.

