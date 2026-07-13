Ольге Бузовой подарили свитер хоккейного «Торпедо»

Номер «86» на джерси означает год рождения певицы.

«Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные, во-вторых, я торпеда, еще пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам», — сказала Бузова.

Полякову пришлось поправить артистку и уточнить, что речь идет о хоккеистах. Однако Бузова еще раз ошиблась. Зато певица пообещала продолжать вдохновлять людей своим творчеством.

Также Бузова сказала, что выйдет в джерси «Торпедо» на концерте, а хоккеистам клуба сделает большую скидку на билеты.

Ранее стало известно, что футболист сборной Бразилии Неймар сразу же после вылета национальной команды с чемпионата мира отправился на покерный турнир в Лас-Вегас.