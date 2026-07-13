Ольге Бузовой подарили свитер хоккейного «Торпедо»
Бузова получила свитер «Торпедо»: «Мне подходит, я торпеда, пушка, бомба»
Фото: [ХК «Торпедо»]
Исполнительница и телеведущая Ольга Бузова получила свитер хоккейного клуба «Торпедо». Подарок звезде «Дома 2» вручил нападающий нижегородской команды Матвей Поляков.
Номер «86» на джерси означает год рождения певицы.
«Как круто, спасибо! Мне подходит на самом деле название вашей команды, потому что, во-первых, мне нравятся цвета — сине-бело-красные, во-вторых, я торпеда, еще пушка, бомба, петарда. Успехов вам, успехов всем футболистам», — сказала Бузова.
Полякову пришлось поправить артистку и уточнить, что речь идет о хоккеистах. Однако Бузова еще раз ошиблась. Зато певица пообещала продолжать вдохновлять людей своим творчеством.
Также Бузова сказала, что выйдет в джерси «Торпедо» на концерте, а хоккеистам клуба сделает большую скидку на билеты.
Ранее стало известно, что футболист сборной Бразилии Неймар сразу же после вылета национальной команды с чемпионата мира отправился на покерный турнир в Лас-Вегас.