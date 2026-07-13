В Подмосковье дорожники ликвидировали последствия циклона на региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора провели работы по ликвидации последствий циклона, который прошел в Подмосковье в минувшие выходные, на региональных дорогах, в работах было задействовано около 400 дорожников и 90 помп для откачки воды. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья держали ситуацию на контроле — мониторили обстановку, выявляя подтопления и поваленные деревья, чтобы оперативно обеспечить безопасный проезд», — отметили министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, в общей сложности на региональной сети было выявлено и устранено 18 подтоплений и 58 поваленных деревьев. Для обеспечения комфортного проезда транспорта дорожники продолжают мониторить погодные условия.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.