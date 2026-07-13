Водителям Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 13 июля, загруженность дорог Подмосковья составила два балла, на основных трассах региона зафиксировано чуть более 1 млн автомобилей — на 4,7% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Ярославском, Каширском, Варшавском, Киевском, Минском, Можайском, Пятницком шоссе, а также на трассе М-9 «Балтия».

Водителей предупредили о дожде в течение дня и призвали быть внимательными на дороге и строго соблюдать скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.