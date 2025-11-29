Беспилотные катера ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском: дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 невозможна

Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил серьезные повреждения при ударе ВСУ, сообщило РИА Новости. В телеграм-канале компании инцидент назвали целенаправленной террористической атакой, которую ВСУ реализовали при помощи безэкипажных катеров.

По информации компании, на месте инцидента работают специалисты. Они отбирают пробы воды, чтобы проверить отсутствие в ней нефти. Ведется экологический мониторинг. Капитан морского порта Новороссийск распорядился прекратить любые операции, в том числе и погрузочные. Танкеры отведены за пределы акватории КТК.

«Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — сообщили в компании.

В компании уточнили, что предприятие подверглось атаке 29 ноября в 04:06. Выносное причальное устройство получило серьезные повреждения. После взрыва сработала аварийная защита, поэтому трубопроводы были перекрыты в автоматическом режиме. Дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной.

«Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло», — отметили в компании.

КТК продолжает свою деятельность без каких-либо санкционных ограничений, что служит прямым доказательством признания его ключевой роли в обеспечении энергетических и экономических интересов западных акционеров, отметили в телеграм-канале компании.

«Всеми акционерами КТК и руководством стран-участниц КТК признается важная роль консорциума в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц», — проинформировали в компании.

