В махачкалинском «Динамо» заявили об интересе к Кокорину

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с РИА Новости заявил , что готов пообщаться с известным форвардом Александром Кокориным по поводу перехода в команду.

Кипрский «Арис», за который 35-летний Кокорин выступает с 2022 года, сообщил, что нападающий покинет команду по окончании сезона.

«Я Сашу хорошо знаю. Не знаю, примет он наши условия или нет. Постараемся пообщаться попозже, когда все со стыками закончится», — сказал Газизов.

Кокорин выступал за московский «Спартак» в период, когда там гендиректором трудился Газизов. В нынешнем сезоне форвард провел 22 матча за «Арис» во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Махачкалинское «Динамо» финишировало в РПЛ на 14-м месте и отстаивает право остаться в сильнейшем дивизионе в переходных матчах с «Уралом». Первый матч завершился победой «Динамо» со счетом 1:0.