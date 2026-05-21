Бойлер, родственники и река: омичи рассказали, как спасаются от двухнедельного отключения горячей воды

В Омске во вторник, 19 мая, и среду, 20 мая, стартовала традиционная волна плановых отключений горячей воды. Как сообщают аналитики, без доступа к ней на две недели остались 3 958 жилых домов и других сооружений. Возобновить подачу планируется 1 и 2 июня соответственно. Аналитики выяснили, как горожане справляются с этой вынужденной мерой, сообщил gorod55.ru.

По информации аналитиков, почти половина омичей (43%) заранее готовятся к отключениям. 21% договариваются с родственниками и едут мыться к ним, 14% запасаются водой в ведрах и ванной, еще 3% на время уезжают на дачу. Молодежь в возрасте 18–24 лет подходит к вопросу более изобретательно. 13% запасаются сухими шампунями и влажными салфетками, 9% принимают душ в спортзале, 8% отправляются в баню или сауну.

Чаще всего омичи решают проблему отсутствия горячей воды с помощью бойлеров. Исследование «Авито» показало: 40% жителей уже установили у себя такие нагреватели, а 24% только собираются это сделать. Остальные находят альтернативные способы решения вопроса. 46% греют воду в электрическом чайнике и моются в тазике, 35% — над кухонной раковиной, 24% мужественно принимают холодный душ. Был и тот, кто в анкете честно написал: хожу мыться на реку.

«Продажи бойлеров на платформе в апреле этого года выросли на 56% год к году. При этом „с рук“ бойлеры покупали в 2,2 раза чаще, чем в прошлом году. Средняя цена такого устройства на ресейле составила 5 тыс. руб. Также популярнее стали проточные водонагреватели, которые крепятся прямо на кран и мгновенно нагревают воду, проходящую через теплообменник. Продажи таких водонагревателей выросли на 79%», — рассказали эксперты.

