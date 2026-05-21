В Новой Москве открыли футбольный манеж «Остафьево» со спортзалом и кафе

В Новой Москве на территории жилого комплекса «Остафьево» от группы «Самолет» появился новый спортивный комплекс, там открыли детскую футбольную академию и запустили занятия для взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Площадь спортобъекта составила 1,9 тыс. кв. м. Там разместили футбольное поле, спортивный зал, раздевалки, душевые кабины и кафе. Манеж работает круглосуточно, записаться на занятие или игру можно онлайн. Посетителям доступен весь необходимый инвентарь, включая мячи, манишки и насосы. Желающие могут воспользоваться услугами профессиональных тренеров или судей.

«Открытие спортивного центра на территории жилого комплекса — это часть нашей стратегии по созданию полноценной экосистемы для жителей. Возможность заниматься спортом в шаговой доступности делает здоровый образ жизни естественной частью повседневности», — подчеркнул директор по продукту группы «Самолет» Леон Пряжников.

Генеральный директор ООО «Ангелово-спорт групп» Михеев Максим добавил, что на базе футбольного манежа «Остафьево» планируется привлечь к периодическому занятию спортом около 500 детей, а также 500 взрослых. Он будет футбольным центром районов Остафьево, Южное Бутово, Щербинка.

