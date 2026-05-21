На подмосковном портале госуслуг запустили сервис проверки предпенсионного возраста

В онлайн-услуге по назначению ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям льготников Подмосковья, которая размещена на региональном портале госуслуг, запустили сервис проверки предпенсионного возраста. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что система может в автоматическом режиме проверить, достиг ли заявитель предпенсионного возраста. В случае, если возраст не подходит, на экране появится соответствующее уведомление, что снизит число отказов при предоставлении услуги. Ее можно найти в разделе «Поддержка» – «Льготы и выплаты», она доступна жителям, которые относятся к льготным категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла», «Реабилитированное лицо», «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.