Бесплатно и со вкусом: День туризма в российском регионе отметят гастрономическим праздником

В последние выходные сентября 2025 года, 27 и 28 числа, набережная Самары в районе бассейна ЦСК ВВС станет площадкой для гастрономического фестиваля «Самара со вкусом», сообщил sovainfo.ru.

Мероприятие, как сообщают организаторы, приурочено к всемирному Дню туризма и пройдет при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по инициативе президента РФ Владимира Путина. Программа фестиваля рассчитана на два дня и предлагает насыщенную событиями деятельность для гостей всех возрастов.

По данным издания, центральным событием станет кулинарный конкурс, в рамках которого будет выбрано самое вкусное блюдо губернии. Посетители смогут продегустировать широкий ассортимент продуктов: от авторских блюд местных рестораторов и фермерских сыров до дичи, речной рыбы, домашних заготовок и эксклюзивов вроде шоколадной пасты с волжской тематикой.

«На сцене выступят диджей и продюсер Иван Суворов, кавказско-восточный исполнитель Вахбет Абедов и певица Ханна (27 сентября), а также группа COMEDOZ (28 сентября)», — сообщил sovainfo.ru.

По информации издания, на следующий день, 28 сентября, акцент сместится на кулинарные традиции. Представители старшего поколения поделятся с гостями семейными рецептами, среди которых особое место займет приготовление кабачковой икры.

Ранее сообщалось, что в парке Талалихина Подольска на фестивале «Бочка» представили продукцию ремесленников.

Возрастное ограничение мероприятия: 0+.