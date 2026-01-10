Бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний утвердили на 2026 год

«Бесплатная медицинская помощь в России в 2026 году будет оказываться более чем по 20 видам заболеваний и состояний, следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС».

Согласно новым правилам, граждане в возрасте 18-40 лет получили возможность бесплатно сдать анализ на уровень липопротеина (a) в крови. Также установлена периодичность проверки липидного профиля: раз в шесть лет для лиц 18-39 лет и раз в три года для пациентов старше 40 лет.

В программу диспансеризации женщин дополнительно включены важные скрининговые исследования: определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) и проведение жидкостной цитологии шейки матки для раннего выявления патологий.

«Перечень конкретных заболеваний и состояний, оказание помощи по которым осуществляется бесплатно, не претерпел изменений по сравнению с 2025 годом», — сообщил ТАСС.

В рамках диспансеризации скорректированы планы по обследованию женщин и мужчин фертильного возраста (18-49 лет) с целевым охватом не менее 35% от каждой группы. Закреплено также право на бесплатную пренатальную диагностику аномалий развития плода, включая современный метод неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) для анализа внеклеточной ДНК ребенка по крови матери.

«В программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2026 год прописано оказание таких ее видов, как скорая, первичная, специализированная (в том числе высокотехнологичная) и паллиативная медицинская помощь», — указано в материале агентства.

