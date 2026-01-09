Мировая эпидемия дошла и до нас: волна сердечных болезней накрыла и Россию

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ, академик Лео Бокерия заявил о росте уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями в России. По его словам, данная тенденция соответствует общемировой динамике, сообщает ТАСС .

При этом Бокерия подчеркнул, что доступность медицинской помощи в кардиологической и кардиохирургической сферах в России значительно превышает показатели многих других стран. Он отметил, что любой гражданин имеет возможность обратиться за необходимым лечением, хирургическим вмешательством или наблюдением в соответствующее медицинское учреждение.

