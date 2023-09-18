Бесплатное обучение: Сколько денег в месяц сдают родители учащихся Нижнего Тагила

В России образование учащихся с 1 по 11 классы является бесплатным. Несмотря на это, родители сдают ежемесячные взносы, сообщает tagilcity.ru . Журналисты побеседовали с родителями, чьи дети учатся в пяти общеобразовательных заведениях Нижнего Тагила, чтобы узнать, о каких суммах идет речь, а также куда направляют собранные средства.

Все родители отметили, что сдают деньги исключительно для нужд своих детей. Дирекция заведений не требует никаких взносов. Многие мамы и папы не против сдавать деньги, но не всегда легко найти взаимопонимание, когда заходит дело об обсуждении сумм.

«Мои дети учатся в двух разных школах в центре Нижнего Тагила. В старших классах и там, и там в фонд класса отдаю по 1,5 тысячи за год, в начальной школе — две тысячи. Однако, если этой суммы не хватает, приходится досдавать еще. Все зависит от того, как договорятся родители», — рассказала TagilCity.ru Ирина.

Ирина рассказала, что на сданные деньги приобретают подарки педагогам и ученикам, организовывают праздничные мероприятия, покупают гигиенические принадлежности. Отдельно приходится сдавать на покупку тетрадей для контрольных работ и посещений культурных мероприятий.

Большинство родителей рассказали, что не сдают деньги на ремонт, но были и исключения.

«На ремонт класса мы скидывались только один раз, еще в начальной школе. В год в фонд сдаем по тысяче рублей для нужд класса. И еще по 500 рублей детям на подарки. Этого вполне хватает», — считает Александра.

Сумма, которую сдают родители, разная в каждом учебном заведении. Где-то хватает сдавать по 100 рублей девять месяцев в году, а в других школах сумма ежемесячного взноса составляет 250 рублей. Размер суммы утверждает родительский комитет. На некоторые нужды детей сдают отдельно.