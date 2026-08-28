Пруцев рассказал, как за год изменилась обстановка в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев в интервью клубной пресс-службе рассказал, как изменилась команда за год. Минувший сезон футболист провел в аренде в «Локомотиве».

Пруцев считает, что за последнее время «Спартак» стал заметно сильнее благодаря хорошей работе тренерского штаба. Хуан Карлос Карседо с помощниками тщательно анализируют каждого соперника — это обеспечивает тактически грамотную игру команды и легкость во взаимопонимании.

Футболист отметил, что за год сильно изменилась и обстановка в самой команде.

«Сильно. Разумеется, в лучшую сторону. Я даже удивился — и очень рад такой атмосфере. Да, в матчах чемпионата выхожу на замену, а в старте — пока только в Кубке. Но важнее всего общая цель команды. Поэтому никаких обид нет», — сказал Пруцев.

Полузащитник принял участие во всех восьми матчах «Спартака» в сезоне и отметился забитым мячом. Контракт Пруцева с красно-белыми рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в €6 млн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может отдать в аренду в «Рубин» двух молодых футболистов.