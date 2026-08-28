В субботу, 30 августа, село Мячково в Коломенском городском округе на один день станет центром притяжения для всех любителей вкусной еды, народных традиций и активного отдыха. Здесь в рамках проекта «Лето в Подмосковье» состоится фестиваль событийного туризма «Лука — море!» — главное аграрное событие уходящего лета, сообщил REGIONS.

Площадкой для масштабного гулянья выбрано место у знаменитой скульптуры «Счастье наше луковое». Строчка из народной песни «Эх, лук-лучок, золотая луковица» вполне могла бы стать неофициальным гимном праздника, который объединит деревенские традиции и современный семейный досуг.

Организаторы подготовили программу, способную увлечь каждого. Весь день на основной сцене будут выступать местные творческие коллективы и приглашенные артисты. Параллельно развернутся интерактивные зоны с командными играми и забавами для всех возрастов. На ремесленных и продовольственных прилавках представят сувениры ручной работы, сезонные овощи и готовые блюда — организаторы в шутку советуют приходить голодными, чтобы успеть попробовать все.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Коломна ]

Для желающих научиться чему-то новому проведут мастер-классы по старинным ремеслам. Для детей подготовлены отдельные площадки с квестами и сказочными сценариями. А специально оформленные фотозоны позволят запечатлеть самые яркие моменты праздника.

Мячковский лук — не просто овощ, а настоящий бренд Коломны. Этот сорт выведен народными селекционерами и давно стал визитной карточкой села, символом его гастрономической идентичности.

Добраться до места можно на общественном транспорте: от автостанции «Старая Коломна» до Мячково будет курсировать рейсовый автобус № 27. Начало фестиваля — в 15:00. Вход свободный для всех без возрастных ограничений. Приезжайте за новыми впечатлениями, хорошим настроением и, конечно, за луком. Это будет яркое завершение летнего сезона в лучших традициях народного гостеприимства.

0+

Ранее сообщалось, что в Люберцах богатыри поборются за рекорды на фестивале силовых видов спорта 5 сентября.