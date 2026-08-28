Кабаниху с малышами у трассы и таинственную розовую свинью обнаружили рядом с дорогой под Пушкино

Жителей Пушкинского округа удивило необычное зрелище: целое семейство кабанов вышло из леса прямо к бетонной дороге. Взрослый самец, самка и несколько полосатых малышей спокойно паслись практически у трассы, не обращая внимания на проезжающие машины. Местные жители уверяют, что иногда к дикой компании присоединяется еще один неожиданный участник — обычная розовая домашняя свинья, сообщил REGIONS.

«Едешь себе спокойно, а у дороги целая кабанья семья. Причем они не бегут сразу в лес, ходят, что-то ищут в траве. А самое удивительное — с ними периодически видят розовую свинью», — рассказала местная жительница Ирина Г.

По словам специалистов, в конце августа у кабанов начинается активный период кормежки. Они набирают вес перед холодами и в поисках пищи могут выходить из лесных массивов ближе к человеческому жилью и дорогам. Однако приближаться к животным категорически не рекомендуется. Особенно это касается самок с детенышами — в такой ситуации кабаниха может быть агрессивна, защищая потомство.

Спасатели Подмосковья предупреждают: кормить диких кабанов, пытаться их погладить или сделать селфи рядом с ними нельзя. Эти животные, как правило, стараются избегать встреч с человеком, но при неожиданном столкновении могут проявить агрессию. При виде кабана специалисты советуют не делать резких движений и спокойно увеличить дистанцию.

Особую осторожность стоит проявлять водителям, которые передвигаются по лесным участкам дорог. Кабаны могут внезапно выбежать на проезжую часть, и резкое торможение или маневр может привести к аварии. Желательно снижать скорость в таких местах и быть готовым к неожиданностям.

Встреча с дикими животными в Подмосковье перестает быть редкостью — леса постепенно отвоевывают территорию у человека.

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