Бесплатные мероприятия для детей проходят в Подольском краеведческом музее до 9 января

В период новогодних каникул, с 2 по 9 января, Подольский краеведческий музей организует специальную познавательную программу для юных посетителей, сообщила администрация округа.

Серия мероприятий, включающая экскурсии, кинопоказы и тематические занятия, рассчитана на детей и подростков в возрасте от 5 до 16 лет. Все активности в праздничные дни будут доступны для жителей и гостей округа совершенно бесплатно.

Во вторник, 6 января, в 12:00 подростковая аудитория (10–16 лет) приглашается на экскурсионный маршрут «История Подольска: от села до городского округа». Завершится программа 9 января в 12:00 музейным занятием «История новогодней игрушки», которое рассчитано на младших школьников в возрасте 5–9 лет.

В пятницу, 2 января, для подростков 10–16 лет прошла экскурсия «Зима на картинах подольских художников». В субботу, 3 января, для детей 5–9 лет прошел специальный кинопоказ, где были представлены анимационные работы из коллекции легендарной студии «Союзмультфильм».

Важное условие: дети и подростки до 15 лет могут посетить мероприятия только в сопровождении взрослых. Музей располагается по адресу: Советская площадь, дом 7.

