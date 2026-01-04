Новогодняя традиция на льду: в Подольске проходит инклюзивный «Турнир героев» для особенных детей

В подмосковном Подольске в субботу, 3 января, на льду дворца «Витязь» был дан старт особому спортивному событию — «Турниру героев», сообщила администрация округа.

Соревнования по хоккею организованы специально для детей, имеющих особенности интеллектуального развития. Участниками турнира стали юные спортсмены в возрасте от 7 до 14 лет с ментальными нарушениями, представляющие не только Подольск, но и такие города, как Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

«Спорт играет важную роль в жизни этих детей, помогает им стать более организованными. Хоккей способствует развитию координации и мышления. Инклюзивная среда позволяет детям общаться друг с другом и чувствовать себя частью команды», — сказала руководитель хоккейной команды «Черный юмор» Мария Матвеева.

В Подольске хоккейные состязания для юных спортсменов с особенностями развития проводятся с регулярностью дважды в год. Знаковым событием стало то, что в 2025 году один из таких турниров впервые прошел именно в период новогодних каникул. С этого момента соревнования прочно вошли в традицию и стали неотъемлемой частью праздничной программы, ежегодно открывая спортивный сезон в начале января.

Важным принципом мероприятия является то, что ни один из участников не остается без награды. По итогам состязаний все юные хоккеисты, независимо от занятого места, получают памятные подарки, именные медали и почетные дипломы, что подчеркивает ценность личного участия и вклада каждого ребенка.

