Редактор amic.ru Пацар рассказала о закулисье прямой линии Путина

Главный редактор amic.ru Елена Пацар прибыла на место проведения прямой линии и пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и рассказала об атмосфере накануне мероприятия, сообщило amic.ru.

Подготовка к прямой линии проходит в Гостином Дворе. На месте уже собрались представители СМИ. Редактор amic.ru Пацар отметила, что некоторые ее коллеги приехали в национальных костюмах. В зал прошли еще не все журналисты. У входа образовалась очередь. У представителей СМИ проверяют документы. При необходимости выдают устройства синхронного перевода.

Пока журналисты занимают свои места. В здании для представителей СМИ работает буфет. Однако из-за большого спроса в продаже быстро закончились пирожки.

«Все спрашивают друг у друга, где дают пирожки», — отметила главный редактор amic.ru.

Прямая линия начнется в четверг, 19 декабря, в 14.00 по московскому времени. Россиянам заранее были открыты различные каналы для возможности оставить свой вопрос или обращение.

Ранее сообщалось, что ИИ определил топ-10 ожидаемых вопросов Путину на прямой линии.