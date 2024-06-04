Беспомощный пациент четыре часа пролежал на полу в клинике Тюмени

В социальные сети попало видео, как беспомощный пациент пролежал на полу в палате частной клиники Тюмени на протяжении четырех часов. Следственное управление СК по Тюменской области проводит проверку, сообщает nashgorod.ru .

Автор видео утверждает, что инцидент произошел в МСЧ «Нефтяник». Пациент лежал на полу возле кровати в мужской палате. Он не двигался. Видно, что ему было совсем плохо. Рядом ходили люди, которые не обращали на него никакого внимания. Автор видео возмущен отношением медперсонала. По его словам, беспомощный пациент пролежал так четыре часа. Ситуация изменилась только после того, как приехали его родственники.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении СК.

Следователи проинформировали, что намерены опросить пациентов, работников МСЧ «Нефтяник» и руководство медицинской клиники. В СК пообещали после изучения обстоятельств дать правовую оценку действиям медперсонала. Журналист «Нашего города» обратился к представителям клиники с просьбой прокомментировать ситуацию, но получил отказ.

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