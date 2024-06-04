Тюменская полиция задержала мужчину за попытку поджечь храм

В Тюмени злоумышленник пытался поджечь церковь святого князя Димитрия Донского. Пламя было потушено, а правоохранители задержали вандала по горячим следам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

43-летний мужчина бросил в храм несколько бутылок с зажигательной смесью, в итоге загорелся фасад здания. Пламя было сбито и потушено еще до приезда пожарных, после чего в дело вступила полиция. Правоохранители по камерам наблюдения вычислили злоумышленника, после чего сумели задержать его. В данный момент подозреваемого допрашивают, против него уже возбуждено два уголовных дела, по статьям о вандализме и умышленном уничтожении чужого имущества.

По непроверенным сведениям, поступок поджигателя может быть связан с действиями телефонных мошенников. Те похитили у мужчины деньги и пообещали вернуть их в том случае, если тот подожжет церковь. Теперь вандалу грозит до пяти лет лишения свободы, расследования этого дела взял под свой личный контроль прокурор Тюменской области.

Ранее трагедия разразилась в одном из подмосковных храмов. В трапезную при церкви в Сергиевом Посаде вошел мужчина и нанес кухонной работнице 13 ударов ножом. Женщина скончалась на месте. Полиция считает, что виной стало психическое состояние нападавшего.