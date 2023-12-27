В субботу, 29 декабря, сторонники прозападной оппозиции планируют провести 24-часовую блокаду трасс Сербии, сообщает агентство «РИА Новости» . В самом Белграде бунтующие люди намерены провести масштабный протестный митинг.

Об этом проинформировал один из студентов-демонстрантов Иван Бьелич, который со своими единомышленниками в среду, 27 декабря, участвовал в протестной кампании в центре Белграда. Он в телефонном режиме обратился в министерство госуправления и призывал сотрудников предоставить списки избирателей.

Что касается сегодняшнего митинга, то он прошел без происшествий. За событиями наблюдал корреспондент «РИА Новостей». На мероприятии присутствовало много студентов. В общей сложности возле здания университета собралось несколько десятков человек с лозунгами в руках. Их требование - показать список избирателей на голосовании, которое прошло 17 декабря.

Вечером, 27 декабря, состоится еще один митинг. Теперь люди договорились встретиться возле здания избирательной комиссии. Требования не меняются.

Массовые беспорядки начались в ночь на 25 декабря. Люди перекрывали улицы, били стекла окон в правительственных зданиях. Они не согласны с итогами выборов 17 декабря.

«Высшая прокуратура сообщила в среду, что семеро участников беспорядков перед зданием администрации Белграда в ночь на 25 декабря признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы, двое выпущены из-под стражи, в отношении еще 11 предложена мера ареста, их ожидает суд.», - сообщает агентство «РИА Новости».

У экспертов нет сомнений, что протесты в Сербии выгодны Западу, который уже не раз реализовывал подобные схемы в других странах, в том числе и на Украине. Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что произойдет, если Запад окажется сильнее и в Сербии произойдет государственный переворот.