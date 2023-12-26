«Уровень русофобии возрастет»: во что Запад превратит Сербию, если «майдан» оппозиции сработает

За беспорядками, вызванными результатами парламентских выборов в Сербии, стоит Запад. К такому выводу пришел экс-глава агентства безопасности и информации страны Александр Вулин, сообщает РИА Новости . Предполагалось, что «майдан» приведет к революции, но этого не произошло.

Политолог и историк спецслужб Нурлан Абдрашитов рассказал, что станет с Сербией, если прозападная оппозиция все-таки добьется свержения власти. Ни к чему хорошему, по его мнению, государственный переворот не приведет.

«Это однозначно скажется на сербско-российских отношениях как в дипломатическом, так и в экономическом направлении. Сербия, к слову, это одна из немногих стран, получавших газ по очень хорошей скидке. Она же всецело поддерживала РФ и на уровне правительства, и на уровне обычного населения после начала СВО. Естественно, Запад будет «закручивать гайки» и прогибать всю политику в иную сторону — против России», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если сейчас Сербия вдруг станет прозападной, добавил он, можно говорить о том, что для местных жителей это выльется в рост цен. Скидки, бонусы и инвестиции со стороны России прекратятся.

«Например, «Газпром» издавна спонсировал местный ФК «Црвена Звезда». Благодаря теплым отношениям президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина государство получало много разных привилегий. Теперь они могут всего этого лишиться, что будет крайне неприятно», — отметил Абдрашитов.

Сербия и Венгрия в нынешнее время, по мнению эксперта, это две единственные страны, которые пытаются наладить контакт между Западом и РФ, являются неким «мостом», связывающим разные культуры и мнения. США это невыгодно.

«Во время прямой линии с Путиным сербская журналистка сказала, что у них есть масса прозападных телеканалов, но вот российских практически нет. Поэтому на народ действует только одна пропаганда. Она идет полным ходом уже сейчас, а после переворота, вероятно, только усилится. В результате уровень русофобии возрастет среди простых жителей», — заключил политолог.

Ранее выяснилось, кто действительно стоит за «майданом» в Сербии.