«Беспрецедентно и абсурдно»: Президент Зеленский охарактеризовал отношение НАТО к Украине

Президент Украины в своей социальной сети дал оценку предстоящему саммиту НАТО, пишет агентство « РИА Новости ». Так, Владимир Зеленский узнал, что в ходе мероприятия члены альянса не собираются выдавать Украине приглашение в НАТО, что вызвало у него множество эмоций.

«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО-в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор», - считает Владимир Зеленский

Владимир Зеленский считает, что это сигнал тому, что Украину никогда не пригласят в альянс как равноправного партнера. Украина требует к себе уважительного отношения. Ведь на данный момент речь не идет о вступлении, а хотя бы просто об официальном приглашении. Политик намерен в Вильнюсе говорить открыто с партнерами, что считает подобное отношение неприемлемым.

«Неопределенность - это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите»,- завил президент Украины

Одновременно с этим Владимир Зеленский отметил, что приглашение его, как украинского президента, на столь важное мероприятие – это уважение по отношению к стране.