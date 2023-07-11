«Беспрецедентно и абсурдно»: Президент Зеленский охарактеризовал отношение НАТО к Украине
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Президент Украины в своей социальной сети дал оценку предстоящему саммиту НАТО, пишет агентство «РИА Новости». Так, Владимир Зеленский узнал, что в ходе мероприятия члены альянса не собираются выдавать Украине приглашение в НАТО, что вызвало у него множество эмоций.
«Это похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО-в переговорах с Россией. А для России это означает мотивацию и дальше продолжать свой террор», - считает Владимир Зеленский
Владимир Зеленский считает, что это сигнал тому, что Украину никогда не пригласят в альянс как равноправного партнера. Украина требует к себе уважительного отношения. Ведь на данный момент речь не идет о вступлении, а хотя бы просто об официальном приглашении. Политик намерен в Вильнюсе говорить открыто с партнерами, что считает подобное отношение неприемлемым.
«Неопределенность - это слабость. И я откровенно буду обсуждать это на саммите»,- завил президент Украины
Одновременно с этим Владимир Зеленский отметил, что приглашение его, как украинского президента, на столь важное мероприятие – это уважение по отношению к стране.
«Мы ценим наших союзников. Мы ценим нашу общую безопасность. И мы всегда ценим открытый разговор. Украина будет представлена в Вильнюсе, на саммите НАТО. Потому что это - уважение», - считает президент Зеленский