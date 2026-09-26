«Ржавая фляга, стекло и бумажка с именем». В Египте нашли бутылку с запиской 50-летней давности

В Западной пустыне Египта обнаружили стеклянную бутылку с запиской, оставленной в мае 1977 года. Находку сделал бедуинский гид Сулейман Зидан в удаленном районе Вади-Джадид.

Бутылка лежала на скалистом хребте рядом с металлическими предметами и ржавой емкостью для воды. Внутри сохранился лист с надписью: «May 1977; Tom Moran; Party 6305; “Avich” Bay Street; Malta».

Кузен Сулеймана Айман Зидан отправил фото журналистам Times of Malta. Архивные документы помогли связать адрес с городом Марсаскала на Мальте. Журналисты вышли на Кармен Росситер, сестру Тома Морана. Она узнала почерк брата. Моран умер в 1998 году в 54 года.

По словам сестры, Моран работал в Египте геофизиком в американской нефтяной компании. Он покинул школу в 16 лет и вступил в британскую армию, что позволило ему позже работать в разных странах, включая Саудовскую Аравию и Папуа — Новую Гвинею. Последние годы он трудился в государственном подразделении по разведке нефти на Мальте.

«Почти пять десятилетий спустя пустыня сохранила его послание нетронутым», — отметил Айман Зидан.

Ранее сообщалось о том, что Египет повысит стоимость визы до $33 с 1 января 2027 года.