«Повышение произойдет автоматически». Военные пенсии проиндексируют на 4%

Машаров: военные пенсии проиндексируют на 4% с 1 октября 2026 года

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

Военные пенсии в России будут проиндексированы на 4 процента с 1 октября 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

«Военная пенсия проиндексируется с 1 октября 2026 года на 4%. Этот параметр закреплен законом о федеральном бюджете на 2026−2028 годы», — сказал он.

Он пояснил, что повышение привязано к росту денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Перерасчет будет произведен автоматически, без необходимости подачи заявлений.

Ранее сообщалось о том, какие категории пенсионеров ждет прибавка до конца 2026 года.

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