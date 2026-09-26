«Матрешки вместо роботов». Минпросвещения проверит игрушки в детских садах

Кравцов: Минпросвещения проработает экспертизу игр и игрушек для детских садов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Малышенко]

Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос закрепления в законодательстве порядка проведения экспертизы игр и игрушек, предназначенных для детских садов. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Вместе с педагогами, учеными, экспертами, общественностью обновим основные документы — стандарт и федеральную программу дошкольного образования», — сказал он.

Напомним, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова высказалась о том, какие игрушки должны присутствовать в детских садах. По ее мнению, там необходимы матрешки, неваляшки, а также изделия с гжелью и хохломой.

Ранее нейропсихолог Шевченко сообщила, что адаптация к детсаду резко повышает нагрузку на ребенка.

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