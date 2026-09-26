«Один человек в тяжелом состоянии». Атака БПЛА на Кубань: что известно?

В результате атаки украинских беспилотников на объекты в Краснодарском крае погибли люди. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Под удар попал Северский район. Глава края выразил соболезнования родным и близким погибших, однако точное число жертв не назвал. Также он сообщил о пострадавшем.

«Один человек находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в районную больницу, медики оказывают ему всю необходимую помощь», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как уточнил Кондратьев, обломки дрона повредили жилой дом, а на территории двух предприятий возникли пожары.

Ранее сообщалось о том, что на Кубани ввели режим ЧС из-за проблем с реализацией зерна.