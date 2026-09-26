«Осенний фонарь в небе». Жители России увидят Урожайную Луну в ночь на 26 сентября

В ночь на воскресенье жители России смогут увидеть яркую Урожайную Луну. Спутник взойдет над восточной частью горизонта и будет казаться особенно крупным. Об этом РИА Новости рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«Полнолуние, известное как Урожайная Луна в Северном полушарии, наступит в субботу 26 сентября 2026 года в 19.49 по московскому времени. Луна будет находиться в созвездии Рыб и пройдет рядом с Сатурном и Нептуном», — пояснил ученый.

Астроном добавил, что наблюдать полную Луну можно сразу после заката. Она останется видимой всю ночь. У горизонта спутник покажется особенно большим, хотя суперлунием это полнолуние не является.

«Урожайная Луна — это не фиксированное название сентябрьского полнолуния. Так называют полнолуние, ближайшее к сентябрьскому равноденствию, которое наступит 23 сентября в Северном полушарии. Из-за сезонного положения траектории Луны в значительной части Северного полушария она несколько вечеров подряд восходит вскоре после заката Солнца», — отметил Веселков.

По его словам, предкам такая Луна помогала трудиться в поле и после захода Солнца. У разных народов сентябрьское полнолуние носит свои названия, связанные со сбором урожая и сменой сезонов. Народ дакота именовал его Луной Урожая Кукурузы, староанглийская традиция — Ячменной Луной, а народ кри — Осенней или Луной Снежного Гуся из-за миграции птиц.

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