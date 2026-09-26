«Тайга прячет их в камнях». Семью Усольцевых ищут в пещерах и ущельях

Кристина Вульферт: семья Усольцевых могла укрыться в пещерах тайги

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Специалисты рассматривают природные укрытия в тайге как возможное место, где могла оказаться пропавшая семья Усольцевых, сообщила РИА Новости руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт. Среди таких участков, пещеры, ущелья и каменистые зоны, которые трудно обследовать из-за сложного рельефа, пояснила она.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились к горе Буратинка в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Вместе с ними исчезла собака породы корги. С тех пор местонахождение семьи установить не удалось.

Вульферт считает, что в условиях ухудшения погоды люди могли попытаться укрыться в труднодоступном месте. По ее словам, из-за стресса пропавшие могут находиться в участках, которые первоначально кажутся недоступными для человека.

Крупные поисковые мероприятия проводились в июне 2026 года. Следствие по-прежнему считает основной версией несчастный случай, однако не исключает криминальный характер произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что на фото с поисков Усольцевых нашли подозрительное красное пятно.

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