«Вместо 207 дней — 139». Минздрав сократил срок лечения тревожной фобии

Минздрав сократил срок лечения тревожно-фобических расстройств до 139 дней

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с тревожно-фобическими расстройствами. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС.

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)», — говорится в документе.

Согласно обновленному стандарту, средняя продолжительность курса лечения сокращена со 207 до 139 дней. В терапевтический процесс, помимо психотерапевта, психиатра и медицинского психолога, теперь может быть включен врач-невролог.

Перечень лекарственных средств также расширен. В него добавлены успокаивающие препараты алимемазин и этифоксин, а также антидепрессанты сертралин и венлафаксин. Назначение всех медикаментов остается в исключительной компетенции врача.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению фетишистов и эксгибиционистов.

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