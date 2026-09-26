«Вместо 207 дней — 139». Минздрав сократил срок лечения тревожной фобии

Минздрав России утвердил новый стандарт медицинской помощи взрослым пациентам с тревожно-фобическими расстройствами. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает ТАСС .

«Утвердить стандарт медицинской помощи взрослым при тревожно-фобических расстройствах (диагностика, лечение и диспансерное наблюдение)», — говорится в документе.

Согласно обновленному стандарту, средняя продолжительность курса лечения сокращена со 207 до 139 дней. В терапевтический процесс, помимо психотерапевта, психиатра и медицинского психолога, теперь может быть включен врач-невролог.

Перечень лекарственных средств также расширен. В него добавлены успокаивающие препараты алимемазин и этифоксин, а также антидепрессанты сертралин и венлафаксин. Назначение всех медикаментов остается в исключительной компетенции врача.

Ранее сообщалось о том, что Минздрав РФ утвердил рекомендации по лечению фетишистов и эксгибиционистов.