Атака БПЛА ВСУ на регионы России 26 сентября 2026: погибшие на Кубани, 11 дронов над Москвой

В ночь на 26 сентября 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Краснодарском крае, где при атаке на Северский район погибли люди. В Московском регионе силы ПВО уничтожили 11 БПЛА на подлете к столице. В Ставропольском крае беспилотники атаковали промышленную зону Невинномысска, в Тульской области сбиты 18 дронов, в Севастополе — пять. По данным Минобороны, за 12 часов (с 8:00 до 20:00 25 сентября) над регионами России уничтожены 55 украинских БПЛА.

Краснодарский край: погибшие и пострадавший, поврежден жилой дом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Северский район подвергся атаке БПЛА, есть погибшие. Один человек находится в тяжелом состоянии, он госпитализирован в районную больницу. Обломки беспилотника повредили жилое здание, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий.

Москва и Московская область: 11 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Минобороны уничтожила 11 украинских беспилотников, летевших на столицу. Все БПЛА были сбиты на подлете. Сотрудники экстренных служб выехали на места падения обломков.

Ставропольский край: атака на промзону Невинномысска

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что под Невинномысском отражается налет вражеских беспилотников, нацеленный на промышленную зону города. Работает ПВО, есть сбития. На всей территории края продолжают действовать режимы беспилотной и ракетной опасности. Губернатор призвал не приближаться к обломкам и не снимать работу ПВО.

Тульская область: 18 сбитых БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в небе над регионом дежурными подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 18 украинских беспилотников. В регионе сохраняется опасность атаки БПЛА. Сведений о последствиях падения обломков на землю не поступало.

Севастополь: пять сбитых БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы ПВО уничтожили над городом пять беспилотников. Ночью 26 сентября отражено две атаки ВСУ. Утром в Севастополе объявлялась воздушная тревога, отбой дан в 19:57 по московскому времени.

Белгородская и Курская области: пострадавший при атаке на автомобиль

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал житель Курской области. Вражеский дрон атаковал автомобиль, в котором находился 39-летний мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Курскую областную больницу, врачи диагностировали слепые осколочные ранения лица, угрозы жизни нет. Также в селе Дорогощь Грайворонского района Белгородской области женщину доставили в ЦРБ с ушибами лица и тела после сброса взрывных устройств с дрона на частный дом.

Другие регионы: ограничения в аэропортах

Режим беспилотной опасности объявлялся также в Кабардино-Балкарии, Запорожской области, а его действие продолжалось в Белгородской и Тульской областях. Росавиация ввела полный запрет на прием и выпуск самолетов в трех аэропортах: Калуги, Краснодара и Сочи. В московских Внуково и Домодедово действовал особый режим полетов.