«Умный помощник за партой». Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ

Минпросвещения: учителя смогут использовать ИИ на всех этапах работы

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Учителя российских школ получат возможность применять технологии искусственного интеллекта на разных этапах профессиональной деятельности — от подготовки учебных материалов до анализа результатов обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

«Учитель может использовать ИИ на разных этапах своей работы — от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. С помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники информации», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инструменты ИИ также позволяют формировать материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.

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