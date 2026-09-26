«Умный помощник за партой». Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ
Минпросвещения: учителя смогут использовать ИИ на всех этапах работы
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]
Учителя российских школ получат возможность применять технологии искусственного интеллекта на разных этапах профессиональной деятельности — от подготовки учебных материалов до анализа результатов обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
«Учитель может использовать ИИ на разных этапах своей работы — от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. С помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники информации», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что инструменты ИИ также позволяют формировать материалы разного уровня сложности и адаптировать их под особенности конкретных учеников, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Ранее депутат Свинцов предложил отменить домашние задания из-за нейросетей.