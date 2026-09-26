«Умный помощник за партой». Минпросвещения разрешило учителям использовать ИИ

«Учитель может использовать ИИ на разных этапах своей работы — от подготовки материалов к уроку до анализа результатов обучения. С помощью сервисов искусственного интеллекта можно создавать и адаптировать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы, диаграммы и видеоматериалы, подбирать, систематизировать и анализировать источники информации», — говорится в сообщении.