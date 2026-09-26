«В этот день уместно молиться». Праздник Воздвижения Креста: о чём следует просить верующим?

В этот день верующие молятся Христу и поклоняются Кресту Господню. Они просят о выздоровлении, защите от зла, укреплении в испытаниях, сохранении веры, победе над врагами и просвещении ума и сердца. О главных молитвах праздника «Известиям» рассказал благочинный Балтайского округа Саратовской епархии иерей Олег Жиляков.

Ежегодно 27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Креста Господня. Праздник посвящен обретению в 326 году Животворящего Креста, на котором был распят Иисус, и возвращению святыни из персидского плена в 628 году.

Какие молитвы читают

На праздничном богослужении звучат разные тексты. Это молитва к Кресту Господню, тропарь, кондак и величание.

«Молитва, которая звучит в храме на Воздвижение Креста Господня: „Кресту твоему поклоняемся, Владыка“. Но есть еще и другие молитвы — это тропари, кондаки и молитва самому празднику», — рассказал Олег Жиляков.

Священник подчеркнул, что при домашней молитве можно читать то же, что и в церкви.

«Тексты для домашней молитвы — то же самое, что читается в церкви: тропари, кондаки, величание. Всё это мы можем читать дома», — пояснил он.

О чем молятся

В праздник Воздвижения верующие молятся о выздоровлении. В день обретения Животворящего Креста в Иерусалиме и во время его Воздвижения произошло множество чудесных исцелений.

«В основном молятся о выздоровлении, потому что в день Воздвижения Креста многие люди исцелились — это исцеление совершил Господь, поэтому в этот день уместно молиться о выздоровлении», — рассказал священник.

Также в молитвах верующие просят о защите от зла, укреплении в испытаниях, спасении и сохранении веры, победе над внутренними и внешними врагами, просвещении ума и сердца.

Молитвы отражают два главных события праздника. Это обретение Креста святой царицей Еленой в IV веке и жертву Христа, победу Креста над смертью. Олег Жиляков отметил, что верующие возносят славословие «Слава Господу Христу Твоему и Вознесению», вспоминая прежде всего страдания Спасителя.

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