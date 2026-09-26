«Годами оформляют как самозанятых». Что изменится на платформах с 1 октября?

С 1 октября российские компании лишатся возможности держать самозанятых на платформах дольше 60 часов ежемесячно на протяжении полугода кряду. Об этом РИА Новости рассказали в Ассоциации цифровых платформ.

Новые правила коснутся сервисов, помогающих находить подработку, — от такси и доставки до сайтов с вакансиями и разовыми заказами.

«Отдельная глава в законе о платформенной экономике и постановление правительства регламентируют отношения платформ занятости с исполнителями. Они вводят учет времени работы исполнителя на одного заказчика через платформу: если деятельность заказчика входит в установленный законом перечень, суммарная нагрузка не должна превышать 60 часов в месяц в течение любых шести месяцев подряд», — приводит ассоциация выдержку из документа.

Смысл нововведения — провести черту между настоящей подработкой и многолетней эксплуатацией человека под видом самозанятости, когда сотрудник фактически лишен отпуска, больничного и других трудовых гарантий.

Под ограничение попадает широкий круг отраслей: стройка, складское хозяйство и логистика, розница, содержание зданий, пищевое производство и общепит, операции с недвижимостью, образование, IT и разработка софта, кадровый подбор, реклама, перевозки, а также спорт, досуг и развлечения.

Документ начнет действовать 1 октября 2026 года в рамках закона о платформенной экономике и будет применяться до 1 октября 2032 года.

Ранее сообщалось о том, что доходы самозанятых за год выросли до 31,98 тыс. рублей.