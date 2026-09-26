«Это не тромб». Эксперты назвали истинную причину смерти Сергея Соседова

Эксперты обнародовали заключение о причинах смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, скоропостижная кончина которого вызвала широкий резонанс в шоу-бизнесе.

Предварительные результаты вскрытия, о которых сообщает KP.RU, свидетельствуют: версия о падении с лестницы из-за оторвавшегося тромба не нашла подтверждения .

Согласно данным судмедэкспертов, журналист получил перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Не исключается, что длительный перелет и смена часовых поясов могли сказаться на самочувствии Соседова, однако экспертизой это не подтверждено.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет.

Ранее сообщалось о том, что Анфиса Чехова прокомментировала внезапную смерть Сергея Соседова.