«Это не тромб». Эксперты назвали истинную причину смерти Сергея Соседова

KP.RU: причиной смерти Сергея Соседова стал перелом основания черепа

Общество

Фото: [Скриншот: YouTube / «Вокруг ТВ»]

Эксперты обнародовали заключение о причинах смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова, скоропостижная кончина которого вызвала широкий резонанс в шоу-бизнесе.

Предварительные результаты вскрытия, о которых сообщает KP.RU, свидетельствуют: версия о падении с лестницы из-за оторвавшегося тромба не нашла подтверждения .

Согласно данным судмедэкспертов, журналист получил перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. Не исключается, что длительный перелет и смена часовых поясов могли сказаться на самочувствии Соседова, однако экспертизой это не подтверждено.

Напомним, Сергей Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет.

Ранее сообщалось о том, что Анфиса Чехова прокомментировала внезапную смерть Сергея Соседова.

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