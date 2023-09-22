«Бестолочь, ничтожество, мразь»: Полицейский назвал причины массовых увольнений из органов

В России массово увольняются полицейские. Экс-сотрудник одного из ведомств рассказал о причинах: неуважение к профессии, маленькая заработная плата, неразумные реформы государства, сообщает inkazan.ru .

Собеседник издания Сергей рассказал, что имеет 20-летний опыт работы в разных структурах МВД. Принял решение уйти на пенсию в первую очередь из-за отношения к органам со стороны обычных граждан, представителей СМИ и руководства ведомств.

«Самое главное, то, что вымораживает и убивает человека, когда тебе 20 лет подряд говорят, что ты бестолочь, ничтожество, мразь, несмотря на то, что ты работаешь днем и ночью. Кроме критики, ничего не слышишь. Это я говорю как человек, который ушел с должности заместителя начальника», — рассказывает Сергей (мужчина попросил издание изменить имя) Inkazan.

Еще одна причина, по которой люди не хотят работать, - это низкие заработные платы. Минимальный оклад составляет 20 тысяч рублей. Надбавки есть, но они незначительные.

«Еще ни один из сотрудников, которые уволились, не сказал мне: «Я жалею, что я ушел», все говорят: «Господи, я жалею, что раньше этого не сделал». Систему нужно полностью менять, она давным-давно прогнила», - рассказал Inkazan бывший полицейский Сергей

Немаловажно и то, что у полицейского ненормированный рабочий день. Иногда необходимо выезжать на место преступления в ночное время суток. К тому же очень много бюрократической работы, большая часть которой – это пустая трата времени, считает экс-сотрудник полиции.

«Что самое интересное: до сих пор находятся люди, в свое время перечитавшие «Шерлока Холмса» и пересмотревшие «Место встречи изменить нельзя» и «Ментов», и с этой романтикой приходят работать. Суровая действительность эту романтику быстро из тебя выбивает», — говорит мужчина.

Сергей привел пример несправедливости, когда сотрудники выезжают на место ДТП. Выясняется, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Это повод для того, что начальство будет ругать сотрудника полиции, который не предотвратил заранее трагедии. Собеседник издания уверен, что в России необходимо срочно менять всю систему работы.

«Нужно наводить порядок без реформ, в мозгах у руководителей в первую очередь, а то вообще не с кем потом работать будет», - считает Сергей

Актуальным становится вопрос, как именно менять существующую систему. В России регулярно проходят реформы, но они не приносят желаемого результата. Напротив, после каждого этапа нововведений личный состав сотрудников становится меньше на 25%.

Сергей отметил, что устроиться на службу в последнее время легко. Многие люди увольняются, что создает дефицит кадров, поэтому требования к соискателям стали минимальные. Другое дело, что низкая заработная плата не привлекает ни молодых сотрудников, ни опытных специалистов.

«Люди лишены выходных и дополнительных выплат. Люди, которые в здравом уме и светлой памяти, понимают, что им эту лямку тянуть еще лет 15, и, конечно, принимают решение покинуть это богоугодное заведение и заняться чем-то более полезным для себя и своей семьи», — отмечает собеседник Inkazan

Дефицит кадров по всей России в МВД не отрицают. Согласно данным сервиса HeadHunter в настоящее время размещено около 63 вакансий разного звена. Минимальная заработная плата полицейского составляет 30 тысяч рублей, следователя – 42 тысячи рублей, оперуполномоченного уголовного розыска – 45 тысяч рублей.