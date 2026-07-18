Бесплатное обслуживание закончится: как изменится зарплатная карта после ухода из компании

После расторжения трудового договора зарплатная банковская карта не перестает функционировать — она автоматически трансформируется в личную дебетовую. Об этом в интервью RT сообщил директор финансовой компании Павел Анисимов, разъяснив юридические и практические аспекты данного перехода.

Финансист сослался на положения статьи 845 Гражданского кодекса РФ, согласно которой договор банковского счета заключается непосредственно между кредитной организацией и клиентом-гражданином. Работодатель, пояснил эксперт, в этой конструкции выступает исключительно в роли плательщика, перечисляющего средства по реквизитам сотрудника. Именно поэтому после увольнения карта продолжает полноценно работать — ею можно расплачиваться, принимать переводы, привязывать к платежным сервисам и предоставлять реквизиты новому нанимателю.

Однако, как уточнил специалист, льготный период обслуживания заканчивается одновременно с исключением сотрудника из корпоративного зарплатного проекта. Пока человек числится в программе, все расходы на обслуживание карты берет на себя компания: бесплатный выпуск, повышенный кешбэк, преференциальные ставки по вкладам и кредитам остаются доступными. После увольнения организация направляет в банк официальное уведомление о выводе сотрудника из реестра, и счет переводится на стандартные условия.

По словам Анисимова, это переключение происходит не мгновенно, а с отсрочкой. Обычно банк пересматривает тарифный план спустя два или три месяца после прекращения регулярных поступлений от бывшего работодателя. С этого момента держатель карты сталкивается с изменениями: появляется ежегодная плата за обслуживание, абонентская плата за SMS-информирование, а кешбэк снижается до базового уровня.

Финансист рекомендовал уволенным сотрудникам сразу после расторжения договора зайти в мобильное приложение банка и изучить актуальные тарифы, чтобы понимать, на каких условиях карта будет обслуживаться в дальнейшем. Далее, подчеркнул эксперт, у клиента есть три варианта: соблюсти условия банка для сохранения льгот, перейти на другой тарифный план или вовсе закрыть счет по личному заявлению. При этом остаток средств банк обязан вернуть в течение семи дней.

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