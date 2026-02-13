Без кладовых и кормушек: как самая трудолюбивая птица Подмосковья выживает зимой

На территории национального парка «Лосиный остров» в Балашихе фотоловушка запечатлела редкого обитателя — обыкновенную пищуху. Эту миниатюрную птицу заметить в лесу практически невозможно даже опытному наблюдателю. Причина не только в скромных размерах, но и в уникальной способности пищухи буквально растворяться на фоне древесной коры. Ее оперение создает идеальный камуфляж, делающий пернатого невидимым для посторонних глаз, сообщил REGIONS.

Сотрудники заповедника объясняют феноменальную активность пищух особенностями их выживания. В отличие от многих других пернатых, эти птицы не делают запасов на зиму. Отсутствие «продовольственных складов» вынуждает их круглосуточно трудиться в поисках пропитания. При этом воспользоваться помощью человека пищухи не могут — их анатомия не позволяет приземляться на горизонтальные поверхности кормушек, поэтому рассчитывать приходится исключительно на собственные силы.

«Пищуха не запасается провиантом на зиму, в отличие от более практичных пернатых. Ее жизненный принцип — „Движение — жизнь!“. Пока другие лесные птицы прячутся в укрытиях, она неутомимо обследует древесные стволы, выискивает в трещинках коры мелких насекомых и их личинки, пауков, куколок и жуков, может полакомиться и семенами шишек», — рассказали REGIONS в нацпарке.

Орнитологи обращают внимание еще на одну удивительную особенность: пищухи передвигаются по стволу исключительно снизу вверх. В отличие от поползней, способных перемещаться в любом направлении, эти птицы никогда не спускаются головой вниз. Но это не недостаток, а продуманная стратегия. Такая траектория позволяет последовательно обработать весь ствол, не возвращаясь на уже пройденные участки, и без лишних движений перебраться на соседнее дерево.

Наблюдения показывают: группа из 10–15 пищух способна всего за час привести в порядок около полусотни деревьев, очищая лес от насекомых-вредителей.

