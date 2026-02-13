Сентябрь без права на ошибку: в Подмосковье начнут штрафовать за сбор редких грибов

Подмосковные грибники рискуют остаться не только без корзины, но и с изрядным штрафом. В регионе готовятся ввести ответственность за сбор видов, занесенных в Красную книгу. Среди особо охраняемых — лакированный трутовик и гриб-баран. Как не нарваться на неприятности во время тихой охоты, REGIONS рассказал миколог Максим Дьяков, ведущий инженер кафедры микологии и альгологии МГУ.

В пресс-службе областного Минэкологии проинформировали: вопрос о введении административных санкций за сбор и продажу редких грибов прорабатывается. Ожидается, что мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Миколог Дьяков предупреждает: отличить краснокнижный экземпляр от обычного непросто даже опытному грибнику. Многие редкие виды внешне напоминают распространенные двойники, и определить их точно способен лишь специалист.

«Срывайте только то, что вы знаете. Во-первых, не отравитесь. Во-вторых, не попадете под административные дела», — заключил Дьяков.

Если закон вступит в силу, простым любителям тихой охоты, сорвавшим охраняемый гриб, грозит штраф от 1 до 3 тыс. руб. Должностным лицам придется выложить от 20 до 30 тыс. руб., а юридическим — от 50 до 100 тыс. руб.

