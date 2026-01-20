Без купели, но с Богом: некоторые тюменцы не ходят на Крещение в храм

Остаться дома, окунуться в прорубь или помолиться в храме: жители Тюмени рассказали, как и почему решили отпраздновать Крещение, сообщил nashgorod.ru.

Каждый горожанин рассказал, что относится к празднику по-особенному. Тюменка Полина Ерофеева отметила, что не любит толпу. Она не считает необходимым посещать церкви и крещенские купели. Горожанка высказала мнение, что можно обратиться к Богу дома и провести день спокойно.

«Важен не маршрут человека в эту ночь, а его внутреннее движение», — говорит иерей храма Всех Святых Николай Сушков.

Тюменка, для которой крещенские купания давно стали традицией, в этом году также совершила омовение в освященных иорданях. Женщина отметила, что всегда чувствует прилив сил и бодрости. Ее внутреннее ощущение меняется. Создается впечатление, будто бы жизнь начинается с новой правильной главы.

«Главное — не само погружение, а молитва и понимание того, зачем ты это делаешь», — подчеркивает митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Некоторые горожане считают, что первоочередная задача каждого христианина — посещение храма. Так, прихожанин рассказал, что каждый год в Крещение приходит в храм и молится. Остальные ритуалы, по его мнению, уже второстепенные. Без молитвы, которая идет от искренней души, все обряды теряют любой смысл.

«Важно не количество воды, а то, с каким настроем человек ее берет. Это участие в празднике, а не бытовая привычка», — объясняет один из тюменских священнослужителей.

Ранее сообщалось, что свыше 200 тысяч жителей Подмосковья посетили площадки для крещенских купаний.