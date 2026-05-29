Без папы и без защиты: малышка из Кемерова осталась одна в садике после гибели отца на СВО

В Рудничном районном суде Кемерова разбиралась история, связанная с участником специальной военной операции, его малолетней дочерью и женщиной, которую он считал своей женой, сообщил VSE42.RU .

В объединенном пресс-центре судов Кузбасса проинформировали, что в марте 2025 года житель Кемерова заключил контракт с Министерством обороны для участия в СВО, а спустя два дня зарегистрировал брак. После этого мужчина уехал в зону боевых действий. Свою дочь он оставил с супругой. Боец погиб в мае этого же года.

По данным пресс-центра, женщина занималась воспитанием девочки и распоряжалась банковским счетом, на который поступали выплаты по военному контракту. Мачеха полагала, что квартира, в которой они проживали, принадлежит мужу. Однако выяснилось, что жилье было арендованным, к тому же за ним образовался долг перед собственником. Предположительно, эта и стало причиной ее дальнейших действий.

«Оставила ребенка в детском саду и обратилась в органы опеки, после чего девочка была передана бабушке. Кроме того, по нотариальной доверенности Ч. распоряжалась денежными средствами, поступавшими на счет военнослужащего, до сентября 2025 года», – сказали в суде.

По данным пресс-центра, женщина не присутствовала на похоронах мужа и не принимала участия в их организации. Суд пришел к выводу, что брак был фиктивным. В пятницу, 29 мая, он был аннулирован.

