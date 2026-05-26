Четверо детей без мамы: бойца СВО вернули домой после смерти супруги
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова историю спасения многодетной семьи, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал омбудсмена.
Как рассказала Лантарова, семья оказалась в критическом положении. Евгений К. находился в зоне спецоперации, когда дома умерла его жена, подарившая за годы брака четырех детей. В итоге все они остались без матери. Пожилая бабушка делала все возможное, но понимала: ребятам нужен родной отец. Женщина обратилась к уполномоченному.
Лантарова не осталась в стороне и сделала все возможное, чтобы воссоединить отца и его детей. По словам омбудсмена, после получения сигнала был направлен официальный запрос в Главное управление кадров Минобороны России. В ведомстве отреагировали без промедления: военнослужащего уволили в запас, сочтя семейные обстоятельства достаточным основанием.
Лантратова поблагодарила министерство за оперативное решение. Теперь отец сможет дать детям опору и воспитание после трагичных событий в семье.
