Без политики и споров: как обычные прихожане в Подмосковье полгода пытаются изменить отношение общества к абортам

В подмосковных Химках в седьмой раз состоится молебен, посвященный защите жизни детей до рождения, сообщил REGIONS.

Богослужение пройдет в субботу, 14 февраля, в храме Богоявления Господня и объединит прихожан вокруг темы сохранения материнства и поддержки женщин в трудной жизненной ситуации.

Инициатором соборной молитвы выступает общественное движение «Сорок Сороков». На протяжении полугода в Химках поддерживают эту традицию: каждую вторую субботы месяца верующие собираются, чтобы возвысить голос в защиту тех, кто еще не появился на свет. Организаторы убеждены — молитвенное стояние способно привлечь внимание общества к проблеме, которую нельзя замалчивать, и помочь женщинам, стоящим перед нелегким выбором.

«Дорогие братья и сестры! Мы верим, что искренняя молитва может остановить сердце, задумавшее страшный шаг, и укрепить сердце, колеблющееся в выборе», — отмечают представители Химкинского благочиния.

Участники службы сосредоточат прошения на трех смысловых направлениях. Первое — дарование рассудительности и душевного равновесия будущим матерям, которые под влиянием жизненных обстоятельств сомневаются в необходимости сохранить беременность. Второе — покровительство и защита для младенцев, еще находящихся под сердцем матери. Третье — «врачевание» общественных установок, в которых угасание новой жизни до сих пор воспринимается как допустимая норма.

Начало богослужения — в 13:00. Храм Богоявления Господня находится на улице Лавочкина, 6. Присоединиться к молитве организаторы приглашают всех желающих.

