С разрешения мужа: эксперты оценили риски новых правил абортов в России

В российском законодательстве может появиться новая норма, обязывающая женщину информировать супруга о планируемом аборте. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму в декабре 2025 года, уже получил поддержку среди ряда парламентариев и обсуждается в контексте мер по улучшению демографической ситуации. Интернет-издание «Ямал-медиа» выяснило, как будет работать нововведение.

Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об основах охраны здоровья граждан». Согласно тексту документа, для проведения аборта по желанию женщины в зарегистрированном браке будет требоваться не только ее информированное добровольное согласие, но и обязательное уведомление супруга. Аналогичная норма предлагается и для бывших мужей в течение 12 недель после официального расторжения брака. Авторы идеи обосновывают ее положениями Семейного кодекса, согласно которым вопросы материнства и отцовства решаются супругами совместно.

Законодательная инициатива находит поддержку на высоком уровне. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая высказалась за законодательное закрепление требования о получении согласия супруга, подчеркнув, что отец в браке также имеет право участвовать в решении о рождении ребенка. Эта позиция перекликается с недавним заявлением патриарха Кирилла, который на Рождественских парламентских встречах указал, что «аборт должен быть невозможен без согласия отца». По мнению патриарха, такое решение должно принимать все семейство, а не мать в одиночку, поскольку мужчины часто «уравновешивают» более подвижную психику женщин.

Депутат Виталий Милонов поддержал идею, считая ее созданием «дополнительных препятствий к абортам». По его словам, чем быстрее страна развивается в демографическом плане, тем жестче законы в отношении абортов. Он также высказал мнение, что согласие должно требоваться и в незарегистрированных отношениях, поскольку «ребенок-то живой».

Эксперты, однако, указывают на потенциальные сложности и риски подобного регулирования. Психолог Анастасия Валуева полагает, что такие меры «скорее перекладывают ответственность на партнера, а не решают проблемы». Она обращает внимание, что требование согласия «может усилить напряжение в семье, конфликты, особенно если в отношениях уже есть трудности, давление или насилие» и стать «отягчающим фактором для манипуляций партнера». По ее мнению, для реального улучшения демографии эффективнее будут меры поддержки семей, а не ограничительные законы.

С технической стороны также возникают вопросы. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в системе ОМС сейчас часто нет данных о брачном статусе пациентки, что может затруднить практическое исполнение нормы.

Законопроект находится на ранней стадии рассмотрения. Совет Госдумы включил его в примерную программу работы на март 2026 года. Инициатива развивается на фоне уже существующих тенденций: в 2025 году 329 частных клиник отказались от лицензий на проведение абортов, а в 30 регионах действуют местные законы, запрещающие склонение к этой процедуре. Обсуждение законопроекта обещает быть острым, балансируя между задачами демографической политики и вопросами личного выбора и безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат требования к медучреждениям, проводящим аборты.