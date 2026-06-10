Без прав, без шлема, без страховки: 17-летний подросток на мотоцикле отправил ребенка в больницу

В Кемерове 17-летний подросток на мотоцикле сбил ребенка. Об этом проинформировали в отделе БДД Госавтоинспекции Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, авария случилась накануне вечером в Заводском районе, на Иланском переулке, примерно в семь часов. Юноша, у которого не было ни водительских прав, ни защитного шлема, на большой скорости врезался в 12-летнего мальчика на велосипеде. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

По данным издания, теперь за опасную выходку сына придется отвечать его матери. Женщину уже привлекли к ответственности за то, что она доверила управление транспортным средством гражданину без прав. Инспекторы основательно занялись этой семьей — они проверяют, как родители воспитывали подростка.

«Оказалось, что незарегистрированный мотоцикл был настоящей бедой на колесах», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, мотоцикл не был зарегистрирован. У него не оказалось ни страховки, ни каких-либо документов. Полицейские в очередной раз призывают взрослых не покупать детям смертельно опасные «игрушки». Дорога не прощает грубых ошибок и полного игнорирования правил.

Ранее сообщалось, что в Москве погибла тележурналистка Елена Махаева после ДТП с питбайком и школьником.