В Москве погибла тележурналистка Елена Махаева после ДТП с питбайком и школьником

В Москве произошла трагедия, унесшая жизнь известной тележурналистки. Елена Махаева, знакомая зрителям по работе на телевидении, переходила дорогу по пешеходному переходу, когда в нее на большой скорости врезался питбайк, сообщает The Voice. За рулем мотоцикла находился несовершеннолетний школьник.

Очевидцы происшествия рассказали, что подросток не справился с управлением. От удара Елена отлетела и упала головой на бордюр. Школьник остался на месте аварии.

По словам свидетелей, он звонил кому-то по телефону и в панике кричал о своей вине. Прохожие пытались оказать первую помощь пострадавшей, однако травмы оказались слишком серьезными.

Махаеву экстренно госпитализировали. Медики три недели боролись за ее жизнь. Состояние женщины было тяжелым: врачи предупреждали о возможных провалах в памяти. Сначала пострадавшая пришла в сознание и даже узнала близких, но затем ее состояние резко ухудшилось. 28 мая тележурналистка скончалась.

Коллега погибшей, телеведущий Дмитрий Борисов, прокомментировал трагедию. Он заявил, что для них дело чести — добиться ответственности для виновных. Поклонники и коллеги Елены выражают соболезнования ее родным и близким. Правоохранительные органы проводят расследование.

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