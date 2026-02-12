Без права на ошибку: уникальные модули для буровых проходят испытания на угольных предприятиях российского региона

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в телеграм-канале проинформировал, что кузбасский инженер разработал оборудование для повышения безопасности в шахтах, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Генеральный директор научно-производственной компании Борис Утробин посвятил свою карьеру тому, чтобы сделать труд горняков безопаснее. За его плечами — не только диплом Кузбасского государственного технического университета, но и четыре года реальной работы на угледобывающих предприятиях. Позже он набирался опыта на заводе горного машиностроения, где изнутри изучил потребности отрасли.

«Также модули позволяют быстро и точно закрепить потолок и стены выработки. Сейчас устройства проходят опытно-промышленные испытания, чтобы в реальных условиях проверить их качество и надежность. Затем модули будут внедрены на угольные предприятия Кузбасса», — проинформировал губернатор региона.

В 2024‑м инженер основал собственную компанию и сконцентрировался на разработке комплектующих для горно-шахтного оборудования. Сегодня на его счету уже 14 изобретений, внедренных в производство и реально облегчающих жизнь шахтеров. Новейшая разработка Утробина — модульная система для буровых установок. Интеллектуальная автоматика мгновенно блокирует опасный обратный удар при заклинивании бура в породе, что сводит к минимуму риск тяжелых травм.

