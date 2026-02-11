Конфликт — в переговоры, а не в суд: уникальный опыт Подмосковья по закупочной медиации признали лучшей практикой

Передовой опыт Подмосковья в вопросе снижения давления на бизнес и «регуляторной гильотине» озвучили на Первом Международном конгрессе государственного управления. Вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как зарождался уникальный проект, который после Московской области начали внедрять в другие регионы.

«Когда спор в закупке доходит до взаимных претензий, время начинает работать против всех: заказчику нужно закрывать потребность и принимать результат, поставщику нужно сдавать этапы и получать оплату, при этом переписка и формальные жалобы легко разрастаются. В Московской области для таких ситуаций закрепили практику, которая переносит часть конфликтов в досудебное урегулирование через медиацию и сразу привязывает ее к закупочным процедурам», — рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» вице-президент Ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев.

По словам эксперта, правовая основа федеральная: закон № 193-ФЗ от 27 июля 2010 года описывает процедуру медиации как способ урегулирования спора при содействии независимого посредника на основе добровольного согласия сторон. Для закупок по 223-ФЗ ключевое значение имеют положение о закупке заказчика и условия договора. Именно там заранее задают порядок действии при разногласиях, в том числе возможность обратиться к медиатору и провести переговоры по регламенту, без ожидания судебных дат и без параллельных споров о том, допустим ли сам формат.

28 января 2026 года в Доме Правительства Московской области в Красногорске регион запустил пилот по внедрению медиации в корпоративные закупки по 223-ФЗ.

«Сегодня, на Первом Международном конгрессе государственного управления, который проходит в Москве 10-13 февраля 2026 года Московская область будет говорить о регуляторной гильотине и снижении давления на бизнес и как реальное продолжение этой тенденции можно рассматривать», — отметил собеседник издания.

По мнению специалиста, это ровно тот формат, когда медиация перестает быть редким частным решением и становится частью организационной практики, облегчающей взаимоотношения : заказчики и поставщики получают заранее описанный маршрут урегулирования разногласии, а результат переговоров фиксируется соглашением. Для бизнеса это означает более быстрый переход от конфликта к исполнимым договоренностям. Для заказчика это означает шанс вернуть контракт в рабочий режим, когда спор возник на исполнении и тянет сроки.

«Следующий шаг Подмосковья связан с работой над цифровым запуском процедуры внутри электронных систем закупок: обращение к медиатору проектируется как сервисный сценарий прямо из системы управления закупками. В таком виде медиация превращается в прикладной инструмент для конкретных контрактов: возникло разногласие, стороны инициируют процедуру, выбирают медиатора, проводят встречи, фиксируют решения по срокам, объемам, качеству и оплате. Подмосковный подход показывает простую мысль: снижение конфликтности в закупках достигается через заранее закрепленный порядок действий и встроенные сервисы, которые позволяют этот порядок реально применять», — рассказал вице-президент Ассоциации медиаторов.

Ранее сообщалось, что в «Крокус Экспо» состоялась выставка гражданской авиации НАИС-2026.